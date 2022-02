KANNAPÖÖRE: Djokovic kavatseb end lõpuks vaktsineerida? 

Tennise maailma esireket Novak Djokovic on üks vähestest sporditippudest, kes pole end koroonaviiruse vastu vaktsineerinud. Kuigi serblane on püüdnud pikalt toime tulla alternatiivsete meetoditega, siis hiljuti Austraalias lõppes see skandaaliga. Tundub, et sportlasele on jõudnud kohale, et kui ta tahab oma karjääri jätkata, siis pole kaitsesüsti(de)st pääsu.