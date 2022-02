Kalev/Cramo purustas koduväljakul Läti klubi 

Külalismeeskonnal õnnestus Eesti klubiga sammu pidada vaid esimese veerandi jagu, see kaotati 16 : 20. Poolajaks oli võõrustajate edu juba 43 : 29. Eelviimase neljandiku võitis Kalev/Cramo 24 : 14 ning viimase 20 : 19.

Liiga liidrina jätkab Riia VEF, kes on võitnud 16 mängust 15. Järgneb 11 võidu ja ühe kaotusega Ventspils, kolmas on Kalev/Cramo (15 võitu, kaks kaotust). Kaheksa kaotuse kõrvale üheksanda võidu saanud Pärnu on kuues.