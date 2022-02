ÕL PEKINGIS | Doktor Mardna: maailm on muutunud väga omapäraseks, väliselt terved inimesed on tunnistatud nakkusohtlikeks 

Karantiinihotellist vabanemiseks tuleb anda kahel järjestikkusel päeval proov, mille CT näit on 40 või suurem. Kui näit on 35–40, siis loetakse see piiripealseks tulemuseks ja inimest käsitletakse kui lähikontakset. Muidu saab sel juhul treenida ja võistelda, kuid karantiinist pääsemiseks sellest ei piisa. Näit alla 35 tähendab positiivset proovi. Mida see CT näit sisuliselt tähendab, saab lugeda siit.