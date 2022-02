USKUMATU KÜLM: USA ja Honduras mängisid -25 kraadiga jalgpalli, kaks meest vahetati alajahtumise tõttu välja 

USA teenis kohtumises lõpuks mugava 3 : 0 võidu, kui väravad lõid Weston McKennie, Walker Zimmermann ja Christian Pulisic. Kui valikturniiri lõpuni on jäänud kolm vooru, siis on USA jätkuvalt teisel kohal ja otse MMile pääseb kolm parimat.

Küll aga räägitakse mängujärgselt tulemusest ehk veelgi enam just ilmast. Mitte kunagi varem pole vähemalt USA jalgpallikoondis nii külma temperatuuriga pidanud platsile jooksma. Eriti karm võis ilm olla väravavahi Matt Turneri jaoks, kelle suunas ei tulnud mitte ühtegi pealelööki ja seega polnud tal ka tööd, mis ehk natukenegi sooja andnuks.

Kuigi kõigil mängijatel oli seljas mitu kihti riideid ja kindaid, siis Hondurase meeste jaoks oli ilmaga kohanemine veelgi keerulisem. On ka arusaadav, sest nende kodumaal näitab kraadiklaas päevasel ajal ca 30 pluss- mitte miinuskraadi.

Peatreener Hernan Dario Gomez teatas mängujärgselt, et väravavaht Luis Lopez ja ründaja Romell Quioto tuli vaheaajal välja võtta, sest mängijad olid lihtsalt alajahtunud. Gomez polnud juba enne kohtumist rahul, et sellise ilmaga mängima peab. „Mäng pole isegi alanud, aga see võiks juba läbi saada. Ma ei naudi seda. See on kannatamine,“ vahendas tema sõnu Goal.

USA koondise peatreener Gregg Berhalter teatas aga omalt poolt, et kui on ette nähtud, siis tuleb mängida. „Me tagasime omalt poolt Hondurase koondisele ja kohtunikele vajaliku sooja varustuse. Kui me käime võõrsilmängudel ja seal on üle 30 kraadi sooja ja 90% õhuniiskus, siis on see meie jaoks karm. Mängijad on vedelikpuuduses ja krampides. See on jalgpalli naturaalne osa.”

Ta jätkas: „Kui me planeerisime mängu, siis vaatasime keskmist temperatuuri ja see oli parim võimalik variant. Tahtsime reisimist minimaliseerida. Teadsime, et peame pidama kaks mängu külma ilmaga (USA mängis äsja kodus El Salvadori ja võõrsil Kanadaga – toim) ja otsustasime siis samamoodi pidada ka kolmanda, et mitte järsult kliimat vahetada. Tuli aga külmalaine, mida me ei saa kontrollida. Selle vähendamiseks tuleb panna end soojalt riidesse ja seda me ka tegime.”