ÕL PEKINGIS | Kelly Sildaru pidi segase koroonaproovi tõttu üle 24 tunni oma toas istuma 

Mõlemad Eesti koondislased andsid saabumispäeval uue proovi, mis osutus negatiivseks, nagu ka järgmisel hommikul antud proov. Nüüd on neil kõik hästi. „Kusjuures ma ei olnud väga mures, kuna suht kiiresti tuli info, et teistel on sama probleem. Siis tundsin, et see on nende, mitte minu probleem,“ rääkis Sildaru täna Pekingi olümpiakülas toimunud pressikonverentsil.