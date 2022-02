Levadia alistas Türgi laagris Serbia klubi, aga tormi tõttu sai mäng varajase lõpu. Kink: ilm pole senimaani maha rahunenud 

Levadia kirjutab oma kodulehel, et mäng katkestati tugeva tuule ja vihma tõttu. Klubi spordidirektor Tarmo Kink sõnas Õhtulehele, et lisaks lõi ka välku ja sadas rahet. „Ei olnud võimalik edasi mängida. See poleks enam olnud jalgpall, vaid niisama kannatamine. Kuna see on sõprusmäng, siis ei oleks edasimängimine olnud kellegi huvides. Ma arvan, et kui oleks mäng olnud punktide peale, siis oleks samamoodi kõik sisse aetud ja natuke edasi lükatud. Ilm pole senimaani maha rahunenud,” ütles ta enam kui tund pärast varajast lõpuvilet.