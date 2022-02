LÕPUKS OMETI! Kordamööda positiivseid ja negatiivseid proove andnud Eesti laskesuusataja pääses karantiinihotellist välja ja saab taas trenni teha 

Külma testid on järjest andnud üksjagu veidraid tulemusi. Olümpiamängudele jõudes loeti Külm lähikontaktseks, kuna istus koroonapositiivse treeneri Riho Roosipõllu läheduses. Ta sai kaks päeva treenida, kuna andis esimesed proovid negatiivsed, ent siis tuli järjest kaks positiivset ja ta viidi karantiinihotelli. Kolmapäeval ERRile antud intervjuus tunnistas Külma treener Indrek Tobreluts, et hoolealuse testid on temas tekitanud hämmingus. „Karantiinihotellis andis ta uuesti negatiivse proovi, aga järgmine proov tuli uuesti positiivne. Täiesti absurdne, kuidas see niimoodi olla saab.”