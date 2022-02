NORRA KRAHH! Kahevõistluse valitseja olümpia sai kiire lõpu, laskesuusaässad lähikontaktsed. Rootslased: „Miks Norra nii suure riski võttis?" 

Norra olümpiakoondisega seoses tuleb iga päev ärevaid teateid ning nüüd on selge, et kahevõistluse suurimat staari Jarl Magnus Riiberit ootab ees sarnane teekond nagu Kristjan Ilvest. Lähikontaktsete seas on aga näiteks viiekordne X-mängude medalist lumelaudur Mons Röisland ning laskesuusaässad Johannes Thingnes Bö ja Ingrid Landmark Tandrevold.