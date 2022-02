Nowitzki ei saa lastega palli taguda ja normaalselt liikuda: „Äkki oleks ma pidanud karjääri kaks aastat varem lõpetama?“ 

Würzburgis sündinud 213 sentimeetrit pikk korvpallur jõudis 16aastasena kodulinna meeskonna eest Saksamaa esiliigas väljakule ja Milwaukee Bucks valis ta 1998. aastal NBA draftis üheksandana. Koheselt liikusid tema mängijaõigused Dallas Mavericksi ja sealt ta enam ei lahkunudki. Nüüd on ta ilmselt Mavericksi ajaloo suurim mängija, kelle särginumber 41 on külmutatud ja kes peagi saab American Airlines Centeri ette enda monumendi.

Aga siiski üks on kahetsusnoot ta hinges täitsa olemas. „Kas ma oleksin ikka pidanud viimased kaks aastat mängima? Ehk oleks mu jalg praegu paremas seisus ja saaksin lastega palli taguda. Praegu pole see enam võimalik,„ nentis ta Toni ja Felix Kroosi taskuhäälingus „Einfach mal Luppen“.

„Minu jalg on päris halvas seisus ja on päevi, kui ma ei saa hetkekski normaalselt liikuda. Ma aina mõtlen, et kas viimased hooajad olid seda väärt. Me ei saavutanud võistkonnaga midagi, kas oleks ehk võinud varem lõpetada? See käib mul ikka peast läbi. Samas on ikka kuradi raske leida karjääri lõpetamiseks õiget hetke.”