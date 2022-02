102 AASTAT MEDALITA! Eesti lipukandjatel pole kunagi oma olümpial poodiumile asja olnud 

PARIM: Saskia Alusalu neljas koht Pyeongchangi talimängudel on kõrgeim, mille Eesti lipukandja kunagi saavutanud.

Olümpiamängude avatseremoonia on üks ütlemata vahva telesaade. Areenile sammuvate sportlastele võib see osutuda aga parajaks katsumuseks, sest tihti nõuab see tundide kaupa püsti seismist ja eriti talimängude puhul ka külmetamist. Seetõttu tuleb hoolega kaaluda, kes saab enda kanda koondise kõige auväärsema ameti ehk lipukandmise au.