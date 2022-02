ÕL PEKINGIS | Hiina reporter pinnis Sildarut ja Selevkot propagandahõnguliste küsimustega 

Esimene ohver oli Selevko. Kui Eesti ajakirjanikel lõppesid küsimused otsa, hüppas esireast püsti punase kampsuni ja mustade pükstega kohalik reporter. Täpselt ei saanudki aru, kelle heaks ta töötab, aga tundus, et ta on seotud OMi korraldustiimiga. Jõudnud mikrofonini, tõstis ta telefoni silmade ette ja hakkas küsimusi ette vuristama. Jah, ta alustas umbes kaheksaosalise küsimusega, mille jälgimiseks pidanuks läbima vähemalt mälutreeningu algkursuse. Kui lisada kompotti tema aktsent, olidki tulemuseks hämmingus näod ja kõnekas pilkude mäng ruumis.

Hakatuseks tahtis ta vist teada seda, kuidas meeldib Selevkole olümpiakülas, selle infrastruktuur ja Hiina kultuuri teematika ning milline osa külast on kõige muljet avaldavam. Sildaru läbis umbes pool tundi hiljem sama programmi. Need päringud on igati loogilised, kuid hiljem viskas sekka ka märksa ootamatumaid.

Mõned väljavõtted Hiina reporteri küsimustest. Kuidas kommenteerid Hiina valitsuse pingutusi pandeemia kiuste olümpia ära korraldada? Mida tähendab OMi moto „Together for a Shared Future“ sinu jaoks? Kas arvad, et taliolümpia on hea koht, kus promoda talisporti Aafrika ja Aasia riikides? Millised on su ootused Hiina presidendi kõnele avatseremoonial?

Seda viimast, muide, küsis ta Sildaru käest nii- ja naapidi, sest ei saanud rahuldavat vastust. Nimelt ütles Kelly, et kannab avatseremoonial Eesti lippu ning see on tema tipphetk, kõne suhtes tal ootusi pole.