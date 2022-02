VIDEO | SPORDIPEO TAUSTAL: Pekingi olümpiamängude avanädalal möödub 25 aastat uiguuride kallal korda saadetud veretööst 

Aga kogu spordiüldsuse ja laiema maailma avalikkuse ülesanne on mitte lasta end särast pimestada. Mitte unustada, miks on Pekingis kohal nõnda vähe kõrgeid külalisi, miks pole seal ka Eesti president Alar Karist. Miks soovitas FBI Ameerika sportlastel osta spetsiaalselt neiks olümpiamängudeks eraldi telefonid, mis siis prügikasti visata. Miks kritiseeritakse jätkuvalt Rahvusvahelise Olümpiakomitee juhte, kes kohtuvad järgnevatel päevadel kohalike valvsa pilgu all Peng Shuaiga, tennisistiga, kes pärast tippkommunisti seksuaalses rünnakus süüdistamist avalikkuse eest nädalaiks kadus.