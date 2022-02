ÜLE MÕISTUSE: Belgia skeletonisõitja näite põhjal ei pruugi ka kaks negatiivset testi karantiinist päästa 

Meylemans andis Pekingisse jõudes positiivse koroonaproovi ning seega ootas teda olümpiaküla asemel ees isolatsioon karantiinihotellis. Reglement näeb ette, et sealt pääsemiseks tuleb anda kahel järjestikusel päeval negatiivne test, kuid Meylmansi näite puhul ei pruugi ka sellest piisata.

25aastane sportlane kirjeldas oma katsumusi sotsiaalmeediasse postitatud videos. Naine oli läbi elatud väntsutustest niivõrd murtud, et puhkes video ajal nutma.

„Arvasin, et see tähendab seda, et mul lubatakse naasta olümpiakülla ja seal koheldaks mind kõige enam kui lähikontaktset,“ rääkis Meylemans.