TULEVIK EI JÄÄNUD AINSAKS! Teinegi klubi teatas, et loobub kohast kõrgliigas 

Kui Tulevik otsustas, et jätkavad uuel hooajal esiliigas, siis Maardu nentis, et nemad peavad loobuma ka kohast esiliigas. Põhjuseks klubi keeruline rahaline olukord.

„Juba mitu kuud on klubi juhid olnud aktiivsetes otsingutes ja pidanud palju läbirääkimisi, et tagada klubile piisav rahastus ja adekvaatne esindatus Eesti kõrgliigas. Tehtud suurt tööd edu ei krooninud.

„Meil on väga kahju, et Maardu linnameeskond loobus tippjalgpallist. Täname klubi eestvedajaid seni tehtud töö eest ja mõistame, et tegu ei olnud kerge otsusega. Maardu on pikkade traditsioonidega jalgpallilinn ja ootame neid tagasi tippjalgpalli,” märkis omalt poolt Eesti jalgpalliliidu president Aivar Pohlak.



Jalgpalliliit alustas eelmisel sügisel litsentsiprotsessis olulise valdkonnana klubide majandusliku jätkusuutlikkuse projekti, mis vältab vähemalt järgmised kolm aastat. Projekti eesmärk on klubide finants- ja sportliku juhtimise kvaliteedi tõstmine, majanduslik stabiilsus ja järjepidevuse kindlustamine. Eelmised suured valdkonnad litsentsiprotsessis olid kogukond ja sportlik areng, mis päädisid vastavalt kogukonnajuhtide ja noortetööjuhtide projektiga, lisaks toetab jalgpalliliit klubisid solidaarsusfondist.