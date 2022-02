Vahur Teppan usub, et Hiina suusatajad teevad olümpial eestlastele tuule alla 

Kui Teppan neli aastat tagasi treeneritöö kaugel Hiinamaal vastu võttis, esitati talle seal ultimaatum, et peab aitama Hiina suusatajad Pekingi taliolümpial medalile.

„Mida kaugemal oli olümpia, seda rohkem käis see medalijutt ja suures riigis väiksemat eesmärki olla ei saagi,” tõdes Teppan. Medalite nimel on Hiina võtnud ette uskumatuid projekte.

„Hiina olümpiakomitee poolt leiti 400–500 noort, kellest sõeluti parimad välja. Need saadeti omakorda mitmeks aastaks Soome ja Norrasse treenima. Jutt käib noortest, kes olid tol ajal vanuses 15–16 aastat. Nad polnud lund ega suuski mitte kunagi varem näinud.” Teppani sõnul jõuabki nüüd kaks poissi sellest ulmelisest projektist reaalselt ka olümpiale.

Saatejuht küsis, et kumb siis saab Pekingi taliolümpial murdmaasuusatamises parema koha: eestlane või hiinlane? Kas tõesti on olukord Eesti suusatamises nii nukker, et juba kaotame suusatamises hiinlastele?

„Minu sisetunne ütleb, et hiinlased teevad murdmaasuusatamises parema tulemuse kui eestlased, kuigi nad pole kaks aastat rahvusvahelises konkurentsis võistelnud,“ vastas Teppan. Tema sõnul sõitis näiteks Qiang Wang juba paar korda MK-etapil punktikohale ja ta on võimeline vabatehnika sprindis näitama eelsõidus esikümne aega. Teppan ei imestaks kui Wang jõuaks sprindis koguni poolfinaali. Seni on ta jäänud veerandfinaalides hätta, kuid Hiinas ei ole rada nii tehniline kui MK-etappidel ja olümpiarajal on tal suured võimalused. Teppanit ei üllataks ka see, kui Hiina naised jõuavad suusatamises kolmekümne parema hulka.

Suusatreeneri sõnul ootab olümpial suusatajaid ees väga raske suusarada. „Füüsiliselt on see väga nõudlik rada ja tõusud on päris pikad”, selgitas Teppan. „Kõige raskemaks teeb olukorra see, et võisteldakse 1650 meetri kõrgusel merepinnast.”

Teppani sõnul peab Zhangjiakou suusaradadel valmis olema ka selleks, et tuleb väga külm ja tuuline ilm, mida ta tundis omal nahal seal korduvalt. „Kui tuuleiilid sealt mägede vahelt peale keerutavad, õhk on kuiv, väljas suured miinuskraadid – siis võib see võistlemine olla seal väga ebameeldiv.“