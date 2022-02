ÕL PEKINGIS | Susan Külm karantiinihotelli visiidist: kükitasin maha ja pisarad tulid nagu kraanist 

„Tegin pühapäeval neljast kuueni treeningu, kuna olin lähikontaktne, siis suusaboksi mul asja polnud ja olin staadionilt lahkumas. Nägin, et Martti Raju on saatnud kuus sõnumit, et ma olen positiivne, pean minema tuppa ja olema seal järgmise infoni. Kui seda lugesin, siis kükitasin maha ja pisarad tulid nagu kraanist,“ rääkis reedel ajakirjanikele laskesuusataja Susan Külm.