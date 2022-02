Kardiliit ja autospordiliit veavad vägikaigast. Kardimehed: „Meiega on käitutud autult ja halvas usus.“ 

Kogu EMV ja välisvõistluste uudisvoog avaldati Eesti kardiliidu meediakanalites. Täpselt samamoodi on toiminud ka teiste Eesti autospordidistsipliinide sarjade, võistluste ja nende võistlejate välisvõistlustel osalemise pressiteadetega EAL.

Kolm nädalat tagasi (11.01.2022) peetud kardiliidu üldkoosolekul osalesid kõik kardiliidu liikmed, lisaks EAL-i juhatuse liikmed Janis Kaal ja Kuldar Sikk, EMV žüriiliikmed, kardiradade haldajad ning ka EALi volinike kogu liige. Üldkoosolekul andis kardiliidu juhatus põhjaliku ülevaate 2021. hooajast nii kodustest kui ka välismaa kardisarjadest ning kardiliidu tegemistest ning olukorrast. Põhirõhk oli aga suunatud EALi juhatuse poolt 2021. aasta lõpus kardiliidule tehtud ettepaneku osas võtta kogu Eesti kardispordi juhtimine üle, mille tarbeks võimaldati EALi juhatusele mitme tunni jooksul ettepanekut selgitada ja seda kardikogukonnale põhjendada.

EALi juhatus ei suutnud kordagi avaldada, miks ligi 30 aastat toiminud kardiliidu süsteemi on vaja lammutada – mitte ühtegi konkreetset ja tõele vastavat etteheidet ei suudetud presenteerida. Märkimist väärib, et varasematel EALi ja kardiliidu juhatuste vahelistel koosolekutel ei suutnud Janis Kaal ja Kuldar Sikk eeltoodule samuti vastata. Korduvalt (sh üldkoosolekul) üritas Janis Kaal põhjendada süsteemimuutmise vajalikkust sellega, et kardiliit ei tegelenud piisavalt Prokart kardisarjaga. Nimetatud sarja korraldaja kinnitas aga koosolekul isiklikult, et probleemid puuduvad ning koostöö kardiliiduga on olnud normaalne.

Üldkoosolekul olid EALi pakutule vastu kõik kardiliidu liikmed ning seetõttu lepiti EAL-i juhatusega kokku, et läbirääkimised jätkuvad, mille tarbeks teeb kardiliit üldkoosoleku poolt kinnitatud vastupakkumuse EALile. Järgmiseks üldkoosoleku ajaks planeeriti 10.02.2022. Kuivõrd EALi juhatus osales 11.01.2022 koosolekul, olid nad selle raames räägituga ning liikmete tahtega väga hästi kursis, mistõttu on ebaadekvaatsed etteheited vastava info puudumise osas. 11.01.2022 üldkoosolekust ja selle raames tehtud EAL-i juhatuse ettekandest ning kogukonna arutelust on olemas täismahus video, mis võimaldab sündmuste taasesitamist parimal võimalikul moel. Niisamuti on EAL oma 01.02.2022 otsuses viidanud üldkoosolekuga kokkulepitule.

Lisaks juhime tähelepanu, et 20.10.2021 EALi volinike kogu koosolekul kinnitati kardiliitu esindanud Priit Karjusele volinike kogu poolt, et EALi ja kardiliidu vahel siiani kümneid aastaid kestnud suhe Eesti kardispordi edendamiseks tuleb panna uuesti sel samal viisil kirja ning edaspidi lähtutaksegi sellest. Siiski seda ei tehtud. Kuigi kardiliit korduvalt küsis ka nimetatud koosoleku protokolli, siis seda kardiliidule ei avaldatud. Hiljem selgus, et seda ei tehtudki. Eeltoodud absurdsus toodi 11.01.2022 üldkoosolekul ka esile, kuid EALi juhatus põikles selgitustest kõrvale.

EAL etteheited kardiliidu juhatusele väidetavas ebaterve konkurentsisituatsiooni loomises, ebapädevas juhtimises ning kehtiva reeglistiku eiramises jne on selgelt alusetud, põhjendamatud ning tegemist on väljamõeldistega. Enamgi veel, EALi juhatus on tegelenud teadliku valetamisega, mida kõige paremini ilmestab ebaõige väide, justkui poleks pärast 11.01.2022 toimunud kardiliidu üldkoosolekut kardiliit püüdnud EALi juhatusega lahendusi arutada. 26.01.2022 võeti ühendust Kuldar Sikuga, et 28.01.2022 sel teemal kohtuda üldkoosoleku poolt läbirääkimisteks volitatud isikuga. Telefonikõnes väitis Kuldar Sikk, et kohtumise ajaks 28.01.2022 võib olla ei sobi, kuid kindlasti on see tehtav 2. või 3 veebruaril. Kuldar Sikk lubas tagasi helistada, et kohtumise aeg ja koht kokku leppida, kuid rohkem tagasi ei helistatud. Seevastu tegid tema ja Janis Kaal aga 01.02.2022 EALi juhatuse otsuse, millega on nüüdseks kõik tuttavad.

Kokkuvõtvalt on EAL käitunud kardiliiduga suheldes autult ja halvas usus, millega jäeti Eesti kardispordi kogukonnale vaid mulje, et eelnev suhe jääb kestma või vähemalt räägitakse selles objektiivselt läbi. EAL oma juhatusega on otseselt üle sõitnud Eesti kardikogukonna soovist ja tahtest jätkata Eesti kardispordi juhtimist ja edendamist varasemal toimival viisil. EAL on selgelt lõhkunud kümnete aastate pikkuse toimiva süsteemi ning seda mistahes reaalse põhjuseta. Seejuures teadmata, millised saavad olla lõhkumise tegelikud tagajärjed Eesti kardispordile ja ka Eesti autospordile tervikuna.