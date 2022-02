KARM! Jaapani lumelaudur vigastas treeningul selgroogu, „kuulikindlaks jääks" kutsutud lumi on sattunud kriitikarahe alla 

Yoshika vigastuse valguses on aina rohkem hakatud rääkima lumeseisundist. Kuivõrd võistlused leiavad aset ühes Hiina kõige kuivemas piirkonnas, siis loodetakse paljuski kunstlumele. Kahekordne lumelaua olümpiavõitja Jamie Anderson sõnas, et ka tema oli pargisõidu rada läbi sõites üsna ärevil.

„Tundub, et rada on enamuses valmistatud kunstlumest ja seega pole olukord just kuigi ideaalne. Kutsume seda omavahel kuulikindlaks jääks. Siin on kukkumine päris hirmus, aga kui aus olla, siis kartsin veelgi hullemat,” vahendas ameeriklanna sõnu AFP.