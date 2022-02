KATASTROOFILINE KAHEVÕISTLUS! MK-sarja seitsmest parimast mehest on juba neli saadetud karantiinihotelli 

Esimesena võttis selle teekonna mäletatavasti ette Eesti suurlootus Kristjan Ilves, kes hoiab MK-sarjas kuuendat kohta. Temaga sama lennuga saabus Oslost Pekingisse ka norralane Jarl-Magnus Riiber, kes kupatati positiivsete proovide tõttu koroonahotelli eile. MK-sarja teine mees andis Instagramis kohe teada, et tema enam medalimängus ei osale: „Kuld on teie, kutid!”

Täna oli aga halbu uudiseid jagada Saksamaa olümpiakomiteelt. Koroonahotelli on kupatatud ka MK-sarja viies ja seitsmes mees Eric Frenzel ja Terence Weber. Kui Ilves on senise hooaja jooksul kogunud 516 punkti, siis Frenzel 518 ja Weber 511.

Eriti valus on kindlasti Frenzeli puudumine, kes on kolmekordne olümpiavõitja ja kokku kogunud kuus medalit. Kahevõistluse maailma edukaimateks on seitse medalit kogunud Austria legend Felix Gottwald. Kolme kulla peal on lisaks Gottwaldile ja Frenzelile veel soomlane Samppa Lajunen ja sakslane Ulrich Wehling.