Põrgukülm, tuul ja aeglane kunstlumi – suusasportlasi ootab ees erakordne kannatuste rada 

KRÕBE: Zhangjiakous on nii külm õhk, et mõned suusatajad kaitsevad treeningul hingamisteid spetsiaalse maskiga. Foto: REUTERS/SCANPIX

„Lumi on siin äärmiselt aeglane, sellist asja Euroopas ei ole,“ tõdes laskesuusataja Tuuli Tomingas olümpiaradade kohta. „See on kindlasti väga suur väljakutse. Tühise tõusunurgaga ülesmäge lõik on tegelikult üks päris suur eneseületus. Lisaks siinne külm ja tuul, mis teevad lihased jäigaks. Pingutada on väga ebameeldiv.“