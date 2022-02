ÕL PEKINGIS | Trennis kukkunud Eesti iluuisulootus toimetati haiglasse 

Meeste lühikava võistlus algab teisipäeval kell 09.15 (Eesti aja järgi 03.15). Praegu tegelevad taustajõud selle kallal, et eestlane siiski pääseks jääle.

20aastane iluuisutaja tõdes enne olümpiat, et tema esmane eesmärk on pääseda vabakavasse. „Rekord pole oluline, sinna pääseb lühikava põhjal. Põhiline on uisutada puhtalt ja teha kõik, mida oskan,“ rääkis Selevko pressikonverentsil.