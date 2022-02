ÕL PEKINGIS | Suusahüppajad pääsesid turvaliselt lõppvõistlusele, aga Maltsevil tõmbas pärast hüpet kõhedaks 

Nimelt kutsuti ta täielikku varustuse kontrolli, mis tõi paratamatult meelde nelja talve taguse Pyeongchangi olümpia, kus ta võeti suure mäe kvalifikatsioonis millimeetri võrra liiga suure suusasaapa tõttu maha.

Homseks võistluseks tõmbab ta selga teise kombe, millel on veidi parem õhu läbilaskvus. Kuivõrd tänane kontroll oli edukas, usub Maltsev, et homme teda sinna ei kutsuta.

Maltsev oligi täna napilt parim eestlane. Ta teenis 89,5 meetri pikkuse hüppe eest 80,2 punkti ja sai 32. koha, Aigro õhulend kandus 86 meetri kaugusele ning andis 80 punkti ja 33. koha. Stardis oli 53 meest, lõppvõistlusele pääses 50.

Kvalifikatsioon oli üpris kummaline, sest viimasena sai edasi vaid 68 meetrit hüpanud kasahh Sergei Tkatšenko. Lisaks maandusid seitse meest vahemikku 70–80 meetrit ehk ütlemata vähe.

Maltsevi ja Aigro sõnul on niru taseme põhjused keerutav tuul ja omapäraselt madala lennuga mägi. „Lend on nii madal, et kui tuult ei saa, siis oledki 66 meetri peal nagu me eile [treeningul] Arttiga olime,” märkis Maltsev.

Sõnade kinnituseks, MK-sarja üldliider Karl Geiger potsatas eile ühel treeninghüppel samal põhjusel 76,5 meetri peale. „Kui tuult ei saa, siis vaatad, et Pekingi logost üle saaks, et seda ära ei lõhuks,” lisas Maltsev.