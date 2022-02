Hausenberg ja Uibo jätkavad esikohaduelli. Lillemets pole veel püssi põõsasse visanud

23aastane Hausenberg riisus koore kahel esimesel alal: ta võitis 60 meetri jooksu 6,85ga ja kaugushüppe isikliku siserekordiga 7.92. „Mul on paar-kolm päeva suur ärevus sees olnud ja see mõjutas 60 meetri jooksu,“ rääkis tartlane eduka avapäeva järel. „Aga üldiselt tulid kõik alad hästi välja.“

Teoreetiliselt on just Uibol sise-MMi pilet kõige mugavamalt haardeulatuses. „See on õige väljend, homme on veel kolm ala ja neid kõiki peab hästi tegema,“ lausus kogenud sportlane, kes valmistus etteasteks USAs.