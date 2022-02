ÕL PEKINGIS | Laskesuusatajate segateatesõit lõppes vägeva finišiheitlusega, Eestile 16. koht. Ankrumees Siimer: „Polnud üldse see, mida ootasin ja lootsin!“

Kolmandas vahetuses vajas Zahkna lamadestiirus kaht varupadrunit, püstitiirus sai aga kõik märgid esimese viie padruniga maha. Tiiru järel oli Eesti 12. kohal, kuid liidritele tuli Zahkna minuti jagu lähemale, sest püstitiirus toimus korralik kaartide segamine. Mehed pidid järjest minema trahviringidele ning liidriks tõusis hoopis Venemaa olümpiakoondis, kellele järgnesid USA, Rootsi ja Prantsusmaa. Teatevahetuses edestasid venelased järgnevaid 17–18 sekundiga. Eesti läks viimasele vahetusele vastu 13. kohal, kaotust Venemaale 2.42,3.

Zahkna: „Eelmiste päevadega sai selgeks, et võtmekoht on see, et näpud tuleb soojas hoida. Kui ei ole soe ja hakkad tiirus käteringe tegema, siis kaotad aega. Aeglane lumi karistab päris tugevalt ära, hoog jääb konkreetselt seisma, kui hakkad käteringe tegema. On tiire, kus on okei, libised samal ajal. Täna oli natuke soojem kui eile-üleeile, sõrme jäätumisi oli selgelt vähem. Lamades on see lasketehniliselt ülioluline. Kui näppu ei tunne, siis pole võimalik sujuvalt päästa.

Laskmise tegin ära, aga vajaka jäi ses osas, et tuul oli võrreldes pealelaskmisega vaiksem, pidin parandusi tegema. Pärast esimest möödalasku sain aru, et suurt eksimust ei saanud teha, vaid pean natuke veel parandama. Teise tabasin, siis teadsin, et anna ainult minna. Viimane oli lohakus. Selle andsin liiga lihtsalt ära. Kuna nii külm on, siis kõik liigutused on aeglasemad, varupadrunitel on suurem osakaal. Põhieesmärk oli tiirus see, et ei tuleks katastroofpäeva. Esimese möödalasu korral muudan kohe midagi, et ei oleks see, et äkki eksisin.“

Suusarajal kaotas ta oma vahetuse kiireimale, Aleksandr Loginovile 1.25,2 (15. aeg). „Sõit ei olnud hea, aga ka mitte midagi ulme katastroofilist,“ ütles Zahkna. „Kaotasin kokku ühe koha. Tulin ukrainlasega koos, viimasel ringil oli näha, et ta püüdis mind umbes 15 sekundiga kinni, aga kui mööda läks, siis eest ei rebinud. Tuules suutsin teda jäljendada ja hambad ristis kinni hoida. Kehas võimekus on olemas, aga üksi ei suuda kõike välja tuua. Võib-olla ongi see, et kuna just tulime, siis on natuke uimasust, mis peaks iga päevaga paremaks minema. Viies päev siin, üleeile oli ikka nii uimane, kui üldse olla saab rajal. Pinguta, mis sa pingutad, aga keha ei tööta. Loodan, et kolme päeva pärast peaks sõit ka parem olema. Loodan, et siis pakutakse sama, et keegi satub vedama.

Kuna olen selgelt aeglasemapoolne suusataja, siis on väga palju abi, kui gramm kiirem mees satub appi. Suusad olid väga head, tundsin laskumisel, et selle taha ei jäänud midagi. Hooldetiim on ka enesekindel, et sai midagi head kätte, mis võib hästi edasi kanda. Suurt ilmamuutust ei saa tulla. Lumi on kuiv ja hästi külm, isegi kui õhk soojaks läheb. Nagu jää peal sõidad. Täna oli selline tunne, et suusk ujub kergelt. Viimasel ringil tõmbusid sääred vaikselt krampi. Tasakaaluga mängimist oli rohkem.”

Rene Zahkna ei tundnud end täna suusarajal kõige paremini. Foto: Karli Saul

Siimer kasutas lamadestiirus ära kõik varupadrunid, kuid pääses trahviringist. Püstitiirus vajas Siimer kaht varupadrunit ning Eesti oli langenud 16. kohale.