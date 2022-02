ÕL PEKINGIS | Doktor Mardna: tavaolukorras läheks Selevko tõenäoliselt lõikusele, aga OM pole tavaline võistlus 

Kui nädala alguses niitis koroonaviirus maha Kristjan Ilvese, siis täna hommikul kukkus treeningult õnnetult iluuisutaja Aleksandr Selevko. Eesti koondise arst doktor Mihkel Mardna tõdes, et Ilvese CT-näidud on tõusnud ning tema olümpial startimise tõenäosuses on nüüdseks vaid teoreetiline. Selevko aga läheks tavaolukorras tõenäoliselt operatsioonilauale.