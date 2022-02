VIDEO | Hiina jõuorganid vedasid Hollandi reporteri keset otselülitust kaamera eest minema 

NOS oli oma kaamerad üles seadnud Pekingi olümpiastaadioni juurde ja den Daas asus just jutulõnga üles võtma, kuid pikalt tal seda teha ei lastud, sest kohale ilmusid turvamehed ja rebisid reporteri kaamera eest minema. NOS pidi otselülituse katkestama ning Hollandis viibinud saatejuht oli juhtunust pehmelt öeldes šokeeritud.

Hiljem teatas NOS Twitteri vahendusel, et õnneks on reporteriga kõik korras ja ta saab oma loo lõpuni teha, kuid lisati, et „kahjuks muutub ajakirjanike selline kohtlemine Hiinas järjest igapäevasemaks“.