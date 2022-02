HUVITAV VASTASSEIS: elukaaslastest Brasiilia ja Belgia kelgutajad võtavad olümpial mõõtu erinevate riikide eest 

Omavahel said kaks naist esmalt kokku kolm aastat tagasi MK-sarja võistlusel, mida võõrustas Meylemansi koduriik Belgia. Brasiillanna Silveira toona veel nii kõrgel tasemel võistlemisele ei küündinud, kuid oli võistlustel abis vabatahtlikuna. „Iga hooajaga läks meie omavaheline side tugevamaks ja viimaks eelmisel hooajal tegime asja ametlikuks,“ selgitas Silveira seda, kuidas kahe naise suhe arenes. „Pidime arvesse võtma seda, et oleme konkurendid, aga samas ka omavahel suhtes. Saime selle lõpuks siiski paika. Laias laastus on nii, et kui oleme võistlusrajal, siis oleme konkurendid, aga väljaspool seda oleme võrdsed ja partnerid,“ lisas Brasiilia naine.

Ta selgitas, et üksteise tagalasse liiga palju ei piiluta, aga kui partner vajab abi, siis ust nina all kinni ei lööda. „Oleme jõudnud sinnamaale, kus me oleme üksteise konkurendid, aga mina tõukan teda tagant ja tema teeb minuga sama,“ rääkis Silveira. „Kindlasti me aitame üksteist. Kui mul on küsimusi, siis ta vastab meelsasti, ja ka vastupidi: kui tal on vaja, olen mina valmis selle spordiala kohta vastama,“ lisas ta. „Me ei peida üksteise eest asju, aga me ei jaga neid ka siis, kui see on ebavajalik. Väljaspool võistluseid oleme olnud üksteisele suureks abiks, et saada hakkama Pekingi mängudele kvalifitseerumisel ja koroonaviiruse tingimustes.“