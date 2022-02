ÕL PEKINGIS | Kristjan Ilves oli omadega nii läbi, et ainult magas ja sõi esimestel päevadel karantiinihotellis 

2. veebruaril andis ta Zhangjiakou olümpiakülas veel positiivset proovi ja oligi kõik – 3. veebruaril sai ta kiirabiautoga sunniviisilise priiküüdi karantiinihotelli. „Natuke sisimast lootsin, et esimene võib olla valepositiivne, sest see oli piiri peal. Kui teine test näitas, et numbrid on allapoole, siis oli selge. Sel hetkel ei tundnud end haige, seega oli [uudist] suht raske vastu võtta,“ ütles ta pühapäeval hommikul karantiinist antud virtuaalsel pressikonverentsil.