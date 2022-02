ÕL PEKINGIS | Hiina ime: olümpia erirong maksis 8 ning suusakompleks 5 miljardit eurot, aga mängude ametlik kogueelarve on vaid 3,5 miljardit 

Hiina on avalikult uhke tõiga üle, et nad suudavad olümpia korraldada vähem kui nelja miljardi euroga, millega on tegu selle sajandi kõige odavamate mängudega ja tehakse vägevalt silmad ette Jaapanile. Tegelikult lähevad mängud hinnanguliselt maksma ligi kümme korda enam. Näiteks jäeti kulude nimekirjast välja võimas Pekingit võistluspaikadega ühendav 8 miljardit eurot maksnud rongivõrgustik, mis ehitati ühe aastaga. Kuid kohapeal korraldust vaadates on ühtlasi ka ilmne, et rahaga mõistust ei osta.