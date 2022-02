ÕL PEKINGIS | Bolšunov näitas võimu, Kläbot edestanud Alev tegi krampide ja purunenud kepi kiuste elu parima sõidu

Kui distantsi esimesel poolel, kus sõideti klassikat, suutis 25aastase venelasega sammu pidada vaid Iivo Niskanen, siis vabatehnikas liugles Bolšunov uhkes üksinduses. Ta oli võidus nii kindel, et viskas korraks käed taeva poole rohkem kui kilomeeter enne lõppu ning ületas finišijoone Venemaa olümpiakomitee lipuga.

Väga tubli sõidu tegi ainsa Eesti suusatajana stardis olnud Alvar Johannes Alev, kes saavutas 33. koha (+7.40,7) – see on tema karjääri parim tulemus tiitlivõistlustel. Lõpuks edestas 28aastane eestlane ka Norra superstaari Johannes Hösflot Kläbot, kes oli klassikapoole järel veel kümnes. Kolmekordne olümpiavõitja piirdus 40. kohaga (+9.06,0).

Ta lahkus suusavahetusest 34ndana, liikus vabatehnikas terve aeg stabiilselt 35.–36. koha kandis ning tõusis viimase ringiga 33ndaks. „Uisu alguses hakkasid vaikselt krambid tekkima,„ tunnistas Alev. „Teisel-kolmandal ringil oli juba tõsisem. Korralikult lõi viimased pool ringi, ei saanudki ühe poisiga kaasa minna, aga see selleks. Olen ikkagi rahul. Eesmärk oli näha, kuidas seis on ja saada tagasisidet. 30 hulka oli võimalik, sellega olnuks väga rahul, aga arvestades asjaolusid jään ikka rahule.“

Kui eelnevatel päevadel on kõlama jäänud, et Zhangjiakous kimbutab suusasportlasi põrgukülm ja kõle tuul, siis täna pärastlõunal oli ilm nii mõnus, et pressitribüünil kannatas poolteist tundi seista ilma kinnasteta.