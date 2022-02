ÕL PEKINGIS | REVOLUTSIOONILINE ROOTSLANE: aastas vaid 18 tundi uiskudel treeniv kiiruisutaja liugles olümpiarekordiga kullale 

PyeongChangi olümpial 5000 meetri kiiruisutamises 14. koha saanud Nils van der Poel šokeeris üldsust, sest loobus neli talve tagasi vaid 21aastaselt võistlemisest, läbis sõjaväeteenistuse ning tegeles seejärel ultratreeningutega. Pika pausi järel jääle naastes purustas aga rootslane hoobilt senised ilmarekordid. „Tundub, et uisutamise tavalised trennid pole kõige paremad. Kindlasti ma ei ütle, et minu meetodid on täiuslikud, aga need näivad tõhusamad,“ lausus olümpia eel van der Poel, kes jääl liuglemise asemel treenib end hoopis kümnetunniste rattasõitude või pikkade jooksudega.