ÕL PEKINGIS | Komejandi asemel nägi pikki õhulende, kuid meie meestel jäi pisut puudu 

Maltsev laskus tornist teisena ja maandus 96,5 meetri peal, mis näis kvalifikatsiooni põhjal kindel teise vooru hüpe, aga selgus, et täna olnuks 30 sekka pääsemiseks vaja lennata vähemalt 100 meetrit. Maltsev kogus minimaalse vastutuulega 112,5 punkti ja sai kokkuvõttes 40. koha, mis on tema olümpiamängude parim.

„Hüpe oli enam-vähem. Maandumine jäi kripeldama. Tingimused on head ja olud on võrdsemad,“ kommenteeris Maltsev.

Teisest voorust jäi pisut vajaka ka 20ndana hüpanud Aigrol, kes startis poomi võrra madalamalt ja maandus 97 meetri peal. Ta teenis 116,7 punkti ja sai 34. koha. Temagi jaoks on see uus OMi tipptulemus. Edasi viinuks poolteist meetrit pikem hüpe.

„Täitsa enam-vähem sooritus,“ sõnas Aigro. „Olen rahul, et suutsin võrreldes varasemate päevade ja proovivooruga parandada. Arvan, et see oli tehniliselt parem hüpe [kui proovivoorus], aga üks asi on, mida mina tunnen, teine, mida treener näeb.“