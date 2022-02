Bolšunov dopingule vihjanud ajakirjanikule: olümpiavõitjaks ei saada üleöö 

Aleksandr Bolšunovi jõudemonstratsioon tänasel 15 + 15 km suusavahetusega sõidus oli niivõrd võimas, et üks Ameerika spordiajakirjanikule ei mahtunud pähe, kuidas võib sellise tulemuseni jõuda ilma dopinguta. Seega otsustas ta uurida võidumehelt endalt, miks on too teistest nõnda palju parem.