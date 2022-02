Nadali treeneri hoiatus: Djokovici karjäär võib tema jonni tõttu olla ohus 

„Ma ei usu, et Rafa (viimatine võit) muutis selles (vaktsineerimise) osas tema meelt. Aga on üsna selge, et kui ta süste ei saa, siis jääb ta selles võitluses taha ja keegi ei tea, kaua see veel kestab,“ sõnas Moya. Olgu ära märgitud, et meeste esinumber Djokovic on 34aastane, hetkel viiendat asetust omav 35aastane Nadal paikneb viiendal real ning 40aastane Federer on 30. positsioonil.