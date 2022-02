Norra kuldse teateneliku päästis Sloveenia abimees! 

Norra 4x6 km segateate avavahetust oli sõitmas Marte Olsbu Röiseland, kuid teda tabas pahandus. Nimelt oli norralannal esimeses ehk lamades tehtud lasketiirus miskit puudu, kuid ise ta seda ei taibanudki. „Kui starti läksin, siis meie füsioterapeut Ragnar tuli mu juurde ja ütles, et keegi oli talle öelnud, et mu relvast on midagi puudu. Aga ma kontrollisin üle, et mul oli kaks salve ja kuus lisapadrunit, nii et minu arust oli kõik korras,“ vahendas norralanna sõnu nende väljaanne VG.