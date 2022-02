ÖÖSEL OTSEBLOGI | Kuidas läheb Kelly Sildaru olümpiadebüüt? 

Nimelt anti võistluseks esmalt üles 26 sportlast, kuid nüüdseks on nimekiri kahanenud 25 suusataja peale, sest kanadalanna Elena Gaskell teatas sotsiaalmeedias, et ta ei saa võistlusel osaleda. Teisipäevasesse finaali pääseb 12 parimat.

Hiinlased lõid oma olümpiamängude tarvis maailma esimese statsionaarse Big Airi hüppemäe – tavaliselt kuhjatakse sportlaste õhku viskamiseks vajalik trampliin lumest kokku mäenõlvale või ehitatakse see kuhugi linnasüdamesse tellingutele. Seoses koroonapandeemia ja Hiinas kehtestatud rangete karantiinireeglitega on hüppemägi senini näinud kõigest ühte võistlust.

„Pöidlad pihku, et kõik läheks sujuvalt,“ sõnas endise Shougangi terasevabriku territooriumile mäe disaininud professor Zhang Li. „2019 detsembris peetud proovivõistlus, kui nõlv oli just valmis saanud, oli tõega imeline. Ootasime veel suuri sündmusi, nagu MM või MK-sari, aga siis tuli pandeemia ja nüüd peame otse olümpiale minema.“

Hiinlased loodavad, et meie aja järgi ööl vastu kolmapäeva peetav finaalvõistlus toob võõrustajatele kuldmedali – Ameerikas kasvanud, kuid nüüd oma ema kodumaad esindav Eileen Gu on senise sportlaskarjääri jooksul osalenud vaid ühel Big Airi MK-etapil, kuid näitas mullu detsembris seal esimese naisena topeltkorgiga (käis õhulennu ajal kaks korda pea alaspidi – toim) 1440kraadist pööret paremale. Mängleva kergusega kordas ta sama trikki ka Pekingis kvalifikatsioonieelsel treeningul.

Kelly Sildaru favoriitide sekka ei kuulu. Nagu pargi- ja rennisõidus medalilootustega startiv eestlanna enda avavõistluse kohta nentis: „Seal on mul kõige väiksemad ootused, seega on see hea soojendus.“