ÕL PEKINGIS | SÜDIKAS SÕIT: varguse ohvriks langenud Vesterstein sai korraliku koha, Rootsi tõusis medalitabeli tippu! 

Olümpiavõitjaks krooniti rootslanna Sara Hector, kes läbis esimesed 424 laskumeetrit ja 47 väravaga raja 57,56 sekundiga. Teises laskumises piirdus ta küll kaheksanda ajaga, aga sellest piisas, et kokku ajaga 1.55,69 koht säilitada. 28 sajandikku kaotas talle Itaalia esindaja Federica Brignone ja kolmas oli teise laskumise võitnud Lara Gut-Behrami (+0,72). Esimesena jäi medalita avalaskumise järel teine olnud Austria esindaja Katharina Truppe (+0,80).

Hectori võit oli Rootsile juba kolmandaks olümpiakullaks ja sellega tõusti ka medalitabeli tippu, sest Venemaa olümpiakomitee võistkonnal ja Norral on kirjas kaks kulda.

Teisel laskumisel oli Vesterstein 34 sajandikku nobedam ja kellestki ajaga mööda ei läinud, aga kuivõrd kaheksa sportlast jäid eespool tulemuseta, tõusis ta 35. kohale. Senise olümpia jooksul on tegu Eesti paremuselt neljanda individuaalse tulemusega - eespool on Kelly Sildaru (14.), Alvar Johannes Alev (33.) ja Artti Aigro (34.).

Vestersteini sõnul on tegu kõige raskema rajaga, kus ta kunagi suusatada saanud. Seisu tegi seda keerulisemaks, et sportlastel polnud võimalik kordagi teha seal korralikku treeningut vaid nad said lihtsalt kahel korral raja läbi sõita.