ÕL PEKINGIS | GALERII | Finaalist välja jäänud Sildaru: kurb, et varustus vedas alt 

„On väike pettumus, aga alguses polnud mul mingeid ootusi ega eesmärke. Polnud otseselt plaani finaali jõuda, aga peale teiste hüppe maandumist ja punktide nägemist sain aru, et kui teen triki teisele poole ka ära, siis olen finaalis. Siis tekkis ootus ja lootus. Tegin oma asja ära, aga selle üle on kurb meel, et suusk tuli ära. Aga ma ei saa midagi teha, see polnud minu süü,“ võttis Sildaru oma etteaste kokku.