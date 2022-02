Peng Shuai väitis Hiina olümpiaametniku valvsa pilgu all, et pole kunagi tippkommunisti seksuaalses rünnakus süüdistanud

Peng Shuai rääkis esimest korda pärast novembrikuist skandaali Lääne meediaga. Aga seda hiinlaste valvsa pilgu all.

Kas hiinlanna, keda Lääs kahtlustab riigi sunni ja surve all olevat, saab rääkida ajakirjanikuga ausat juttu, kui samas ruumis viibib miljardiriigi olümpiakomitee kõrge ametnik? Igatahes väitis endine tennise maailma esireket paarismängus Peng Shuai, esimeses intervjuus välismeediale, et teda ümbritsevast skandaalist on täiesti valesti aru saadud.