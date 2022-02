FOTOD | Kanada hokikoondis keeldus Venemaa vastu jääle tulema. Lahendus? Võistkonnad mängisid maskides! 

Rahvusvaheline hokiliit teatas, et maskikandmise põhjuseks on „turvalisus”. Venelannad olid valmis mänguga alustama õigeaegselt, ent Kanada mitte. Sealse meedia andmetel polnud Kanada koondisele antud teada vastaste koroonaproovide tulemusi ja nii pelgasid nad jääle minna. Põhjuseks tõsiasi, et alles eelmisel nädalal viidi karantiinihotelli kuus venelannat.