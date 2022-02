ÕL PEKINGIS | Sildaru spordipsühholoog selgitab, kuidas tulla toime medalipingega 

Esmalt medalipingest. 19aastane Sildaru on varasemate aastatega lati nii kõrgele seadnud, et Eesti rahvas ootab ja loodab temalt vähemalt üht, aga pigem kaht poodiumikohta. „Oluline on – ja see puudutab kõiki sportlasi –, kuidas me neid olukordi ise endale sõnastame ja tõlgendame,” märgib samuti Hiinas viibiv Stoljarova.



„Kui teame, et väga palju inimesi elab kaasa, siis tasub seda proovida võtta toetusena. Tuletada endale meelde, et on väga hea tahta teha head tulemust. See ongi õige asi. Sõna „tahan” on palju parem kui „pean“. Kui sõnastame neid asju endale kui kohustusi, et pean võitma või medali ära tooma, siis paneme endale ise ekstra pingeid ja unustame, et spordis on väga paljud asjad meie kontrolli alt väljas.“