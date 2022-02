ÕL PEKINGIS | Norra meedia kahtlustab konkurente pettuses. Eesti määrdemees: neil käib asi alati nii, et kui ei lähe hästi, siis on süüdi teised 

Norra väljaandes VG ilmus olümpia ajal pikk kirjutis, kus pöörati tähelepanu tõigale, et kuigi teatud tüüpi fluori sisaldavad määrded on keelatud, siis reaalsuses seda ei kontrollita ning Pekingis on petturite pidu. Juursalu asja nii tumedates toonides ei näe. „Eile [Aleksandr] Bolšunov oleks võinud sõita ka ilma pulbrita ja võitnuks ikka. Keelatud fluorimääre ehk annaks juurde, aga mitte nii, et [Johannes Hösflot] Kläbo oleks ära võitnud. Sellised asjad pole määrde taga. Vanad fluoriühendid teevad suusa libedamaks, aga siinsetes oludes ei saa praeguste pulbritega mööda panna. Suurem erinevus on hoopis pidamise määrdes,“ selgitab ta.