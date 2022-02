AVASTARDID TEHTUD: Eesti laskesuusatajad punase laterna rollis, endisele murdmaanaisele esimene olümpiakuld 

Kuigi laskesuusatamine saab Eestis talialadest kõige enam kõlapinda, siis võib olümpiamängude alguse põhjal öelda, et teised suusatajad on seni paremini esinenud. Kui murdmaasuusatajate parim koht on 33., hüppajate oma 34. ja meie ainus mäesuusataja tuli 35. positsioonile, siis parim biatleet lõpetas esimese individuaaldistantsi viiendas kümnes.