ÕL PEKINGIS | Isolatsioonihotellis istunud Roosipõld sealsete tingimuste üle ei nurise: hiinlase silmis on sportlane allpool kui treener või spordiametnik 

„Eks see tuba hakkas nüristama, aga mulle jääb mulje, et tehakse vahet sportlaste ja mitte-sportlate vahel. Arvan, et see on seotud ühiskondliku eripäraga, millest meie läänes ei saa aru. Nende jaoks on sportlane allpool kui treener või spordiametnik. Nad ei tunne, et nad kiusavad sportlasi, vaid näevadki asja nii. Kui sa teed sporti, siis riik aitab sind hommikust õhtuni ning sa ei saa protesteerida,“ tunnistas juhendaja, et võrreldes hotelli suunatud koroonapositiivsete Eesti sportlastega olid tema tingimused päris head.