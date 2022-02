SUPERSAAVUTUS: Hollandi kiiruisutaja jõudis Pekingi olümpial erilise kordaminekuni 

Pekingis triumfeeris legendaarne naine 1500 meetri kiiruisutamises olümpiarekordiga 1.53,28. Hõbeda sai jaapanlanna Miho Takagi 1.53,72 ja pronksi võitja kaasmaalane Antoinette de Jong 1.54,82ga.

See oli juba Wüsti kuues OM-kuld ja 12. olümpiamedal, mis teeb temast kõigi aegade edukaima Hollandi olümpiasportlase.

„Mul on tunne, nagu oleksin unenäos, see on fantastiline film,“ ütles Wüst Hollandi ringhäälingule NOS. „See jõuab järk-järgult selleni, mida olen teinud, see on üsna ainulaadne.“

Kui Wüst oma aja kirja sai, olid stardiootel veel kolm paari. Ta elas üle ärevaid hetki, eriti kui Takagi viimases sõidus kiirelt uisutas. Kuid lõpuks jäi Jaapani esindaja võitjast 0,44 sekundi kaugusele.

„See on üks parimaid 1500 meetri sõite, mida ta eales on teinud, ja ta sai sellega hakkama just siis, kui seda tõesti vaja oli,“ lausus treener Gerard Van Velde. „See on kingitus ja seepärast on ta Hollandi legendaarseim olümpiavõitja," lisas ta.

35 aastat ja 311 päeva siinilmas ringi liikunud Wüst on sel distantsil vanim olümpiavõitja. Ta triumfeeris 2006 Torinos 3000 meetri, 2010 Vancouveris 1500 meetri, 2014 Sotšis 3000 meetri ja 2018 Pyeongchangis 1500 meetri distantsil. Sotši mängudel sai ta esikoha ka tiimi jälitussõidus.

Ameeriklanna Brittany Bowe avaldas samuti rivaalile austust. „Sõnadega ei suuda tema klassi kirjeldada. Mõtlen, et ta on kõigi aegade parim, nagu tema etteaste näitab,“ märkis Bowe. „Mul on au temaga nii palju aastaid võistelda ja teda ka sõbraks kutsuda.“