Patukotist Mané kerkis ikkagi Senegali sangariks. Kuid Salah & Co hauvad juba valusat kättemaksu! 

Senegali koondise mängijate individuaalset klassi arvestades olid nad tegelikult suurimaks soosikuks juba enne Kamerunis toimunud turniiri. Jah, Egiptuse rivistuses on küll hetke Musta Mandri parim jalgpallur Mo Salah, kuid nende ülejäänud koosseis tuleb, mõni üksik erand välja arvatud, koduliigast. Lääne-Aafrika tavapäraste hiidude Nigeeria, Ghana, Elevandiluuranniku ja Kameruni ning tiitlikaitsja Alžeeria koosseisust võib leida küll Euroopa tippliigade keskmikklubides pallivaid tublisid rollimängijaid (erandiks Manchester Citys särav Riyad Mahrez, kuid tema oli Kamerunis iseenda hale vari), kuid Senegalil jagub igasse liini ka Euroopa eliitklubide pallureid: ründeäss Mané rassib koos Salahiga Liverpoolis, keskväljal tõmbab niite Idrissa Gueye (PSG), kaitses hoiavad asju korras Kalidou Koulibaly (Napoli) ja Abdou Diallo (PSG) ning väravas särab Edouard Mendy (Londoni Chelsea). Just kolme viimase rolli ja tähtsust on raske üle hinnata: kui kvaliteetseid ründavaid mängijaid on Aafrika meeskondadesse alati jagunud, siis kirstunaelaks kipuvad olema kaitsjad ja väravavahid. Senegalil seda muret ei ole.