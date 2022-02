Northug: usun, et Klæbo võidab sprindis kulla 

„Lootsime kulda, hoolimata sellest, et Aleksandr Bolšunovi võit oli igati teenitud,“ rääkis Northug täna meediale. „Aga sprint on varsti käes. Arvan, et meie meeste koondises, mida ma kõige paremini tean, kasutatakse ebaõnnestumist motivatsioonina.“

„See kehtib eriti Johannese kohta,“ jätkas ta. „Nii et me võime lihtsalt linnukese sprindikasti teha ning ta tuleb tagasi ja võtab kulla. Loomulikult loodan, et poisid tõestavad end ja näitavad tulemusi, millega oleme harjunud. Homme näeme pärast pettumust valmistanud skiatloni motiveeritud Johannest, keda on kohutavalt raske võita.“