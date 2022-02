ÕL PEKINGIS | GALERII | Vigastuse kiuste lühikava läbinud Selevko: proovisin valule mitte mõelda, aga kogu aeg oli hirm kukkuda 

Aleksandr Selevko kukkus laupäevasel treeningul nii õnnetult, et tal tuli õlg liigesest välja ning sportlane toimetati haiglasse. „Viga saanud õlg mõjutas sõitu tundavalt. Käe liikuvus polnud teibi ja valu tõttu see, mis peaks ja mõjutas samuti ka kogu keha liikuvust. Proovisin valule mitte mõelda, sellest üle olla, seda tõrjuda, aga kuna liikuvus polnud see, mis peaks, oli kogu aeg hirm kukkuda,“ lausus sportlane peale sõitu.