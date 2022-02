Eesti suusasprinterite laeks olümpial jäi 41. koht 

„Ootasin endast rohkem. Ei teagi, mis valesti läks, ju ei olnud vorm õigesti ajastatud,“ nentis Pulles. Eestlanna lisas, et andis endast parima, kuid tulemusega rahule jääda ei saa. „Ega ma täna öösel ei maganud nii hästi kui varasemalt, kuigi uni oli siiski korralik. Aga närv tuli ikkagi sisse,“ lisas ta. Kvalifikatsioonis parimat minekut näidanud Sundlingu kohta nentis Pulles, et rootsanna pani päris hullu. „Vaatasin, et ta läks ligikaudu kuue sekundiga liidriks (Sundlingu edu teise aja välja sõitnud ameeriklanna Rosie Brennani ees oli 5,8 sekundit), see on päris teine tase,“ rääkis Pulles.