ÕL PEKINGIS | Sprindis Eesti parima koha suusatanud Pulles: närv oli terve päev sees

Marko Kilp pingutas 45. (+13,92) ja Martin Himma 48. (+15,04) aja vääriliselt. Meestest sai aja kirja 88 võistlejat.

„Üritus on täpselt selline nagu seal seda härrasmeest näeme,“ viitas Marko Kilp intervjuutsooni lõpus öökinud ameeriklasele. „Kuiv õhk ja see, et niiskust pole, tekitab inimeses küll sellise tunde, et kus see hapnik on. Aga mis sõitu puudutab, siis proovisin kontrollitult minna, aga laskumise osal ei suutnud piisavalt uisutada. Jalad olid kui kevadised haavalehed, mis värisesid all. Vaevu-vaevu tulin kuidagi sirge jalaga alla. Aga nii palju taastusin ära, et tulin enam-vähem lõpuni. Lihtsalt laskumisele ei suutnud hoogu lükata.“

Kui jutuks tuli siinne kõrgus (umbes 1700 meetrit merepinnast), siis märkis Kilp, et seest põleb praegu päris tugevasti. „Kõvasti ventileeritud. Arvan, et kui normaalsele kerisele mingit vett visata, siis trumpab Harvia sauna üle küll,” näitlikustas ta ja lisas, et mägedes sai piisavalt käidud.

„Just see detsembri osa, et pikalt vindusin sellist kerget haigust, mängis kindlasti midagi maha. Aga viimane ettevalmistus alpimajas. Ma ei tunne, et siin väga kõrge õhk oleks. Pigem on aeglane lumi, mis tapab kõvasti lihast. Ma ei mäletagi, kunas olen nii aeglasel lumel sõitnud. Aga suusad olid head, sellega, mis trennides on olnud, ei kannata üldse võrrelda. Määrdemeestele kiitus.”

Üks paljudest Eesti suusakoondise olümpiadebütantidest, Martin Himma tunnistas, et staadioniosa rajast kulges ääretult raskeks. Seda oli intervjuutsoonist silmagagi näha. „Kõigepealt selle viimase tõusu alguses tundsin, et minekut veel on, aga tõusunurk oli täpselt selline, et Wassbergi [tehnikaga] tõmbas väga kangeks ja pärast seda oligi kõva võitlus,” muljetas ta.

„Teadsin juba enne hooaega, et minu nõrkus on jõulisus. Nägin küll vaeva, aga kui mina lähen sammu edasi, siis maailm võib minna kaks sammu. Jõulisus oli ikkagi põhjus, miks finaalikoht tegemata,” lisas Himma ja ütles, et edasipääsuta jäämine häirib teda rohkem kui koondisekaaslastele kaotamine.

Kõrgust ta ei karda. „Gomsi rada, mis mulle sobib, on samal kõrgusel, aga seal on hästi palju tõusuvarianti. Siin lähevad kõik Wassbergiga (nii-öelda jalalt jalale – M. T.) tõusust üles. Tõusuvariant oleks mulle sobinud rohkem,” arutles Himma.